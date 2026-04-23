Экологический диктант провели для студентов МГИМО в Одинцове

Студенты Одинцовского кампуса Международного государственного института международных отношений приняли участие в Международном экологическом диктанте. Свои знания по теме «Экологическое благополучие» проверили более 40 обучающихся.

Участники ответили на 25 вопросов, к которым прилагались видеоролики от экологов, блогеров и партнеров проекта. Задания затронули актуальные темы: экологические вызовы для Арктики, изменение климата, роль общества в защите природы, разумное потребление природных ресурсов и многие другие. Студенты отметили, что участие в таких проектах помогает лучше понимать, как нужно заботиться о природе каждый день.

Также 22 апреля студенты Международного института энергетической политики и дипломатии Владимир Будуев, Виталий Липатов и Владимир Бондарь были отмечены благодарственными письмами Государственной Думы за активную военно-патриотическую работу среди гражданского населения и регулярную гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции.