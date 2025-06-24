Экологический день прошел в пришкольном лагере Мендюкино в Зарайске

Программу тематического дня посвятили охране окружающей среды. Для учеников Мендюкинской средней школы, отдыхающих в лагере, провели познавательные и спортивные мероприятия, направленные на формирование экологического сознания.

После утренней зарядки и полезного завтрака детей ждала интерактивная беседа о правильном питании. Школьники закрепили знания о витаминах и здоровом рационе в игровой форме, с помощью загадок и ребусов.

Свою физическую форму и выносливость ребята продемонстрировали в «Экологических забегах». После этого для воспитанников лагеря провели игру «Экологическая кругосветка», где им нужно было, перемещаясь по станциям, выполнить задания на знание природы и животного мира.

Во второй половине дня дети создавали плакаты на экологическую тематику, лучшие из которых представили на импровизированной выставке.

Подобные тематические дни планируют регулярно проводить в течение летней смены.