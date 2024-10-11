Экологический час провели для школьников поселка Хорлово в Воскресенске
В библиотеке рабочего поселка Хорлово для четвероклассников школы «Наши традиции» прошел экологический час, посвященный Всемирному дню животных. Дети приняли участие в викторине, разгадали кроссворды и познакомились с интересными книгами.
Ученики четвертого класса познакомились с удивительным миром животных, посмотрели увлекательные видеоролики, узнали историю праздника и активно включились в разговор про сохранение и бережное отношение к домашним питомцам и дикой природе.
Далее они ответили на вопросы викторины «В мире животных», разгадали кроссворды, познакомились с книгой «И вновь о тех, кто рядом с нами».
Экологический час, посвященный животным, напомнил детям о милосердии к «меньшим братьям».
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