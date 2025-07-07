Экологические уроки провели для школьников в Балашихе и Солнечногорске

В городских лагерях Балашихи и Солнечногорска прошло девять экологических уроков, посвященных раздельному сбору отходов. Занятия провела председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Ребята активно участвовали и с интересом узнавали, почему важно быть экологически ответственными и как своими действиями можно помочь сохранить природу. Экологический марафон продолжается и будет проходить до середины июля. После этого планируется расширить программу на другие летние лагеря в Подмосковье. Подобные уроки уже прошли в Коломне, Сергиевом Посаде, Клину, Наро-Фоминске, Рузе, Истре, Балашихе и Солнечногорске.

Организаторы также рассказали, что в сентябре стартует новая акция — «Пластик — ценный ресурс». Ее цель — научить детей и взрослых правильно утилизировать пластиковые отходы и показать, что пластик может быть переработан и снова полезен.