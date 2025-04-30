Экологические рейды прошли в районе села Булатниково в Ленинском округе

Заместитель главы муниципалитета Виктория Морозова и инспектор Министерства экологии и природопользования Подмосковья проинспектировали территории около села Булатниково. Целью проверки была оценка нанесения ущерба окружающей среде.

Во время рейдовых мероприятий были осмотрены участки земли, где ранее располагались сельскохозяйственные территории, в частности, клубничные поля. В результате при помощи сотрудников полиции и дорожно-патрульной службы были задержаны два большегруза, которые незаконно перевозили строительный грунт и размещали его на территории, где запрещено высыпать отходы строительства и сноса зданий и сооружений.

Наведение порядок на территории сельских населенных пунктов и прилегающих к ним территориям в Ленинском округе будет продолжено. «Регулярные рейды и проверки, проводимые совместно с областными надзорными органами, позволяют оперативно выявлять и пресекать подобные правонарушения, а также привлекать к ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба окружающей среде», — отметила Виктория Морозова.

Кроме того, в муниципалитете провели рейд по пресечению несанкционированного водоотведения. Основанием стали многочисленные жалобы жителей деревень Дроздово, Мильково и Слобода.