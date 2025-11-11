Экологические мероприятия к Синичкину дню пройдут в парках Коломны

Парки Коломны и Озер снова приглашают маленьких и взрослых гостей провести время на свежем воздухе — весело, активно и с пользой. На этой неделе в парках запланировано множество интересных активностей, в том числе экологическая акция «Столовая для пернатых», которая пройдет 12 ноября, в Синичкин день.

Любителей спорта и ценителей здорового образа жизни ждут в парке Мира в Коломне во вторник на тренировке по общей физической подготовке, а в субботу — на забеге на пять километров. В сквере имени В. А. Зайцева заняться спортом в компании единомышленников можно будет в четверг.

Программа выходного дня в парках начнется с интеллект-игры. После разминки для мозга всех желающих пригласят на подвижные игры. Затем ребята и взрослые примут участие в акции «Безопасное детство», тема которой — Правила дорожного движения. Завершит мероприятия развлекательная программа.

В парке «Сосновый бор» в Озерах мероприятия для активных горожан пройдут в среду с 13.30 до 14.00 и в суббота с 11.00 до 12.20. Парк Мира также ждет гостей в среду с 10.00 до 10.30 и в субботу с 9.00 до 9.50, а также с 16.00 до 17.20. В сквере имени В. А. Зайцева активности будут проходить три дня: в среду с 11.30 до 12.00, четверг с 16.00 до 17.00 и пятницу с 13.00 до 14.20.