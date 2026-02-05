Экологические мастер-классы провели для школьников Раменского

В округе прошел цикл образовательных мастер-классов, направленных на экологическое воспитание подрастающего поколения. Мероприятие, организованное в рамках масштабной акции «Сохраним природу вместе!», состоялось на базе Удельнинского центра внешкольной работы по адресу: улица Шахова, дом № 15а.

Об этом проинформировало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Основной темой занятий стал апсайклинг — современное направление творческой переработки, позволяющее создавать новые полезные вещи из материалов, которые считаются мусором. Под руководством педагогов школьники освоили несколько техник: из обычных пластиковых емкостей были созданы садовые кашпо в виде свиней, а из разноцветных пластиковых крышек дети собрали яркие декоративные фигурки попугаев.

Помимо практической части, мастер-класс включал в себя интерактивную лекцию. Участникам подробно рассказали о жизненном цикле различных материалов, правилах сортировки отходов в домашних условиях и о том, как творческий подход к старым вещам помогает снизить нагрузку на мусорные полигоны Подмосковья.