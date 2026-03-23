Экологические и театральные мероприятия пройдут в парке Серпухова

Парк имени Олега Степанова в Серпухове приглашает жителей и гостей города на еженедельные мероприятия. С 23 по 29 марта здесь пройдут скандинавская ходьба, творческие мастер-классы и развлекательные программы.

23 марта в парке состоятся мероприятия, посвященные Международному дню лесов. В 17:00 начнется экологическая онлайн-викторина «Сохраним нашу планету». В 17:20 пройдет мастер-класс по изготовлению съедобных кормушек «Для наших пернатых». Завершит программу в 17:40 развлекательная программа «ЭкоКультура».

28 марта мероприятия посвятят Всемирному дню театра. В 17:00 откроется фотовыставка «Путешествие в театр», в 17:20 стартует квест «Театральный переполох», в 17:40 — интерактивная игра «Я творю».

В течение недели в парке также пройдут регулярные занятия по скандинавской ходьбе и другие активности. Все мероприятия бесплатные.