Экологические акции пройдут в Воскресенске 12 ноября

С 12:00 до 15:00 запланированы сразу два мероприятия — сбор пластиковых крышек «Добрые крышечки» и сбор вторсырья «#Пробумагу». Их проведут у дворца водного спорта «Дельфин», расположенного на улице Лермонтова, дом № 3.

Организаторами выступили администрация округа, Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью и молодежный центр «Олимпиец».

Доставку сырья на комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов «Восток» обеспечивает региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», а макулатуру принимают «Прием и переработка макулатуры» и «Росмолодежь. Предпринимай» Воскресенска.

В рамках акции «Добрые крышечки» принимаются только чистые крышечки с маркировкой PE, PE-HD (2), HDPE (2), PE-LD (4), LDPE (4), Tetra Pak, BERICAP (В). Их нужно сложить в 5–6-литровые бутылки из-под воды.

Также можно приносить крышечки от напитков в бутылках, «Имунеле», кулеров, растительного масла (жир нужно удалить), витаминов (гранулы удалить), жидких продуктов в упаковке Doy-Pack и пауч, пластилина Play-Doh, а также колечки и ручки от бутылок и гибкие крышки от жестяных банок.

По возможности с крышечек следует удалить вкладыши, картон и фольгу.

Для акции «#Пробумагу» принимается макулатура — все сырье должно быть чистым и без остатков еды.