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    Экологические акции пройдут в Воскресенске 12 ноября

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

    С 12:00 до 15:00 запланированы сразу два мероприятия — сбор пластиковых крышек «Добрые крышечки» и сбор вторсырья «#Пробумагу». Их проведут у дворца водного спорта «Дельфин», расположенного на улице Лермонтова, дом № 3.

    Организаторами выступили администрация округа, Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью и молодежный центр «Олимпиец».

    Доставку сырья на комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов «Восток» обеспечивает региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», а макулатуру принимают «Прием и переработка макулатуры» и «Росмолодежь. Предпринимай» Воскресенска.

    В рамках акции «Добрые крышечки» принимаются только чистые крышечки с маркировкой PE, PE-HD (2), HDPE (2), PE-LD (4), LDPE (4), Tetra Pak, BERICAP (В). Их нужно сложить в 5–6-литровые бутылки из-под воды.

    Также можно приносить крышечки от напитков в бутылках, «Имунеле», кулеров, растительного масла (жир нужно удалить), витаминов (гранулы удалить), жидких продуктов в упаковке Doy-Pack и пауч, пластилина Play-Doh, а также колечки и ручки от бутылок и гибкие крышки от жестяных банок.

    По возможности с крышечек следует удалить вкладыши, картон и фольгу.

    Для акции «#Пробумагу» принимается макулатура — все сырье должно быть чистым и без остатков еды.