Экологические акции пройдут в Одинцовском округе 27 и 28 сентября

Участники смогут навести порядок в городе Кубинке и в поселке Старый Городок Одинцовского городского округа 27 сентября. А 28 сентября субботник пройдет в поселке Лесной Городок. Акцию организовали при поддержке Минчистоты Подмосковья.

Жители Одинцова не только внесут свой вклад в сохранение природы, но и проведут время на свежем воздухе с единомышленниками. Организаторы призывают всех желающих приходить с инструментами для уборки, хорошим настроением и готовностью сделать свой город чище.

Город Кубинку и поселок Старый Городок приведут в порядок 27 сентября. В Кубинке уборка пройдет вблизи дома № 25 на улице Школьной с 14:00 до 15:00, а также у дома № 11 в поселке Часцы с 15:00 до 16:00.

На следующий день, 28 сентября, с 10:00 до 12:00 мероприятия продолжатся в поселке Лесной Городок рядом с домом № 10 на Лесной улице. Затем уборка пройдет в микрорайоне Новая Трехгорка. Там с 12:00 до 13:30 очистят площадку между домом № 74б на Кутузовской улице и домом № 80 на Чистяковой. В завершение акции с 14:00 до 15:00 активисты будут работать в селе Немчиновка по адресу: Советский проспект, дом № 4.