Экологические акции ко Дню Победы пройдут в Подмосковье в апреле и мае

В 2025 году проходит много акций, которые объединяют заботу о природе и память о героях. В Мособлдуме рассказали, о ключевых экологических событиях в апреле-мае.

Одна из акций называется «Дерево — символ Победы». В ее рамках можно посадить растение в честь ветерана, прикрепить к нему табличку с именем и таким образом сохранить память. Некоторые деревья стали символами разных качеств. Так, тополь — символ стойкости, он пережил Сталинградскую битву. Береза часто символизирует память о погибших, дуб — силу и несгибаемость, яблоня ассоциируется с садами Победы, которые сажали в 1950-х годах.

«Учитывая значимость этих акций, мы рекомендуем муниципалитетам провести экологические мероприятия в дни празднования 80-летия Победы. Это объединит экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уверен, такие инициативы уже включены в планы многих городов», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Еще одна важная инициатива — акция «Сад памяти», цель которой — высадить 27 миллионов деревьев по всей стране в честь погибших в Великой Отечественной войне. В Подмосковье акция проходит с 15 апреля по 30 мая. На центральных площадках с 1 по 10 мая планируют высадить около шести тысяч деревьев высотой до трех метров.

В лесах 7 мая пройдет посадка 43 тысяч сеянцев, а на территории городов и поселений до конца мая высадят еще 17,5 тысячи деревьев и кустарников. Выбрать подходящую площадку можно на сайте.

Для младших школьников проведут конкурс «Дети. Экология. Будущее». Его участникам необходимо представить рисунки на тему защиты природы и животных во время войны. Нужно найти реальные истории и изобразить их. Конкурс продлится до 1 июня.

В рамках акции «Я помню» школьникам предлагают выбрать памятник в своем городе и навести порядок на его территории, а на акции «Цветущая школа» учащиеся образовательных организаций вместе с педагогами обустроят цветочные клумбы ко Дню Победы. Кроме того, с 18 по 27 апреля в Подмосковье и по всей стране проходит неделя экологических субботников «Мы за чистоту». В Подмосковье уже зарегистрировали более 60 точек для уборки.