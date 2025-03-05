Экологически ответственные компании Подмосковья получили высший уровень нацстандарта

Год назад в России внедрили национальный стандарт «Индекс деловой репутации». Он оценивает компании по трем критериям: кадры, взаимодействие с государством и влияние на экологию. Последний критерий учитывает, как компания воздействует на окружающую среду, использует современные технологии и участвует в природоохранных проектах.
В Подмосковье по этому стандарту оценили более 48 тысяч предприятий и предпринимателей. Четыре компании получили высший рейтинг «ААА»: «Совкомбанк Технологии», «АБ Инбев Эфес», «Трансконтейнер» и «Фармстандарт». Они показали лучшие результаты по экологическим инициативам и внедрению современных технологий.
ЭКГ-рейтинг, который разрабатывает Росстандарт, играет важную роль в продвижении устойчивого развития. На этих же принципах строится конкурс «Марафон ESG», который ежегодно проводят Сбер и правительство Подмосковья. В нем участвуют все городские округа региона. В 2024 году гранпри от министерства экологии Московской области получил городской округ Люберцы.
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