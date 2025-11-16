Экологическая научно-практическая конференция прошла в Пущине

В Пущине городского округа Серпухов прошла региональная экологическая научно-практическая конференция школьников «Экополис — город будущего 2025». В ней приняли участие более 200 человек из 23 образовательных учреждений пяти регионов России. Они представили 48 докладов.

Конференция создана для развития научного интереса у молодежи. Участники выступили в институте ФИЦ ПНЦБИ РАН и получили оценку ведущих ученых.

В число победителей вошли ученики Дашковской школы Антон Платонов под руководством научного руководителя Конякиной, ученица школы № 12 Вероника Кивлюк под руководством Ю. В. Синяковой и ученик центра «Развитие» Иван Артеменко под руководством А. И. Нагайцева и Т. Р. Джелядина.

Конференцию включили в перечень Министерства просвещения России, а ее победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.