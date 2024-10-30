Экологическая лаборатория подтвердила чистоту воздуха в Лосино-Петровском

Передвижные эколаборатории провели более 20 рейдов на территории Подмосковья. В результате исследований, подтвердилось хорошее качество воздуха в Лосино-Петровском городском округе.

Мобильные экологические комплексы учреждения «Мособлэкомониторинг» исследовали атмосферу по поручению Министерства экологии и природопользования Подмосковья и просьбам жителей региона. Всего за период с 14 по 21 октября было проведено 26 рейдовых мероприятий.

Пробы воздуха брались в Лосино-Петровском, Раменском, Богородском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Дзержинском, Пушкинском, Рузском, Подольске, Красногорске, Балашихе, Воскресенске и еще ряде других городских округов Подмосковья.

Специалисты проводили исследования на наличие в атмосфере 32 загрязняющих веществ, в том числе аммиака, оксидов азота и углерода, метана, сероводорода, толуола, пропана, этилбензола и многих других. Результаты анализов отправлены в областное Министерство экологии и природопользования.

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