Экологическая экспедиция «Шерна» пройдет в Богородском округе

На живописной лужайке в селе Караваево Богородского округа началась XXIX детская эколого-краеведческая экспедиция. Эта программа, организованная Центром образования для детей и взрослых, объединяет юных исследователей и их наставников на протяжении почти трех десятилетий.

Под звуки гимна был поднят зеленый флаг, символизирующий единство человека и природы. В этом году более 100 школьников из различных населенных пунктов округа разместились в палаточном лагере, готовые к насыщенной программе.

Участники будут исследовать уникальную экосистему междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни, проводя гидрологические и биологические наблюдения. Также запланированы ежедневные экологические акции по очистке береговых линий, краеведческий форум с местными историками, мастер-классы по традиционным ремёслам и спортивные соревнования.

В этом году особое внимание уделено редким видам растений, занесенным в Красную книгу Московской области. Юные экологи будут вести дневники наблюдений, что поможет создать базу данных о природном наследии региона.

Руководитель программы Ольга Васильева отметила, что за 29 лет через экспедицию прошло множество ребят, многие из которых выбрали профессии в области экологии. Организаторы подготовили специальное оборудование и методические материалы, обеспечив комфортные условия в лагере.

В завершение экспедиции участников ожидает праздник с подведением итогов и награждением активистов. Перед ребятами открываются десять дней, полных новых открытий и впечатлений на лоне природы.