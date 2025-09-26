Экологическая ация прошла в микрорайоне Колычево в Коломне

Областная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», организованная правительством Московской области совместно с региональным комитетом лесного хозяйства, прошла в Коломне 26 сентября. В этот день в микрорайоне Колычево вблизи берега Оки волонтеры и неравнодушные горожане, присоединившиеся к доброй инициативе, высадили 50 канадских кленов.

«Всех благодарю за участие. С каждым годом наших сочувствующих становится все больше. Надеюсь, что скоро нас будут уже не сотни, а тысячи», — отметил Роман Панчишный.

Напомним, год назад на этом участке, во время аналогичной акции было высажено 60 липовых деревьев. Все они прижились, а сегодня площадь зеленых насаждений увеличилась еще на 50 молодых саженцев.