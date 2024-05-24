Экологическая акция «Вода России» прошла в Воскресенске
В рамках акции «Вода России» волонтеры провели субботник в деревне Ратчино. Жители Воскресенска собрали мусор на берегу Большого и Школьного прудов.
На территории городского округа Воскресенск располагается много водоемов, поэтому жители города неизменно принимают участие в экологической акции. Активисты, волонтеры и сотрудники администрации совместно навели порядок на берегах прудов в Ратчине, собрав несколько десятков мешков бытового мусора.
Акция «Вода России» охватывает всю страну. Ее цель заключается не только в очистке водоемов от мусора, но и в формировании бережного отношения к водным ресурсам страны.
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