Экологическая акция «Вода России» прошла в парке Памяти в Можайском округе

Участники мероприятия устроили уборку на берегу реки Протвы. Они собрали несколько мешков мусора.

Активное участие в акции приняли сотрудники администрации Можайского округа. В общей сложности в парке Памяти было убрано около шести кубометров бытовых отходов.

Можайский округ, богатый водными ресурсами, традиционно поддерживает одну из самых важных всероссийских экологических акций по очистке водоемов и прибрежных зон. Инициатива по ее организации принадлежит Министерству природы России, а организатором выступает «Берег добрых дел». Целью «Воды России» является не только уборка мусора, но и популяризация уважительного отношения к водным ресурсам страны.

С 2014 года в рамках акции по всей России было очищено порядка 10 тысяч водоемов, а ее участники собрали более 10 миллионов мешков мусора.