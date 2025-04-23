Экологическая акция «Вода России» пройдет в Можайске 25 апреля

Жителей Можайска пригласили поучаствовать во всероссийской экологической акции. В ее рамках пройдет уборка в парке Памяти у реки Протва в деревне Ваулино.

Акцию «Вода России» уже традиционно проводят в Можайске. В этот раз она состоится 25 апреля в 10:00. Организаторы указывают координаты места сбора: 55.371560, 35.888864.

Поучаствовать могут все желающие. Волонтеры проведут санитарную уборку береговой зоны реки Протва. Инвентарь выдадут на месте. С собой лучше взять удобную обувь и головные уборы.

Отметим, что всероссийская акция — это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». С 2014 года к ней присоединились 89 регионов России.

В инициативе уже поучаствовало 9,5 миллиона россиян. За весь период добровольцы очистили более 10 300 водоемов.