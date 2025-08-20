Экологическая акция состоится во Фрязине 23 августа

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает жителей округа принять участие в экологической акции по раздельному сбору вторсырья, которая пройдет в субботу, 23 августа, на площади перед Дворцом культуры «Исток».

С 11:00 до 13:00 жители смогут принести чистые и отсортированные отходы, чтобы внести свой вклад в сохранение окружающей среды и развитие культуры раздельного сбора в Подмосковье.

Организаторы обращают особое внимание на изменения в правилах приема некоторых видов вторсырья: металл, пленку, пластик и полистирол теперь необходимо разделять на отдельные категории. Поэтому, готовясь к акции, следует внимательно отсортировать отходы.

Кроме того, организаторы приглашают активных и неравнодушных жителей Фрязина присоединиться к команде волонтеров, которые будут помогать в приеме, сортировке и погрузке сырья.