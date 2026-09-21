Экологическая акция «Сохраним лес» прошла в Воскресенске

Участниками акции стали сотрудники администрации городского округа и МЧС, работники МБУ «БиО», филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» и активисты «Движения первых». На улице Кагана посадили 400 кустарников на площади 0,1 гектара.

Подобные мероприятия не только улучшают экологическую обстановку, но и объединяют жителей, формируют у подрастающего поколения ответственность за окружающую среду.

Акция «Сохраним лес» организована в целях восстановления вырубленных насаждений. В России ежегодно высаживают порядка 70 миллионов деревьев. Участие в акции уже приняли более 1 миллиона человек. Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб движения и растущую вовлеченность россиян в природоохранную деятельность.