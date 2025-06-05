Экологическая акция «Сохраним бор чистым» прошла в Серпухове

В Серпухове прошла акция «Сохраним бор чистым», приуроченная к Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие было направлено на защиту и поддержание в порядке особо охраняемой природной территории «Городской бор».

В уборке приняли участие молодые люди из трудовых бригад и лагеря Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова, а также активисты местного отделения партии «Единая Россия», Молодой гвардии Единой России и волонтеры Подмосковья.

С приветственным словом к участникам обратилась директор Центра Надежда Еремина, которая поблагодарила ребят за активную гражданскую позицию и помощь в наведении чистоты. Она также напомнила о важности соблюдения правил безопасности при работе в лесу, включая защиту от клещей.

«Важно, что именно в День эколога проводится такая замечательная акция для ребят. Надо любить свою природу, надо ее беречь и, естественно, ухаживать за ней, оберегать и содержать Городской бор в чистоте. Мы убираем мусор в бору каждый год, и с каждым годом его становится меньше. Это, в том числе, и заслуга акции „Сохраним бор чистым“», — рассказала Надежда Еремина.