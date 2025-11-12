Экологическая акция «Синичкин день» прошла в Ногинске

Праздник связан с днем святого Зиновия, которого называли Синичником. В старину люди развешивали кормушки, считая синиц божьими птицами. Праздник инициирован Союзом охраны птиц России.

Учащиеся начальных классов Центра образования «Богородский» решили поддержать данную акцию, которая прошла впервые в парке. В этот день ребята пришли в ногинский парк, захватив с собой семечки, зерно, орешки, сушеные ягоды — все, что поможет поддержать наших маленьких стражей природы в суровые морозы. Это был не только веселый повод встретиться и насладиться мягким, осенним днем, но и с пользой провести время. Для юных и крайне ответственных посетителей была организована познавательная лекция о том, чем полезно кормить птиц зимой, а также спортивные состязания.

А накануне сотрудники парка, рядом с Камерным залом, установили новую кормушку — презент от артистов Богородского округа. Это стало настоящим подарком для птиц в холодное время года. Теперь у каждого из нас есть возможность помочь пернатым пережить зиму, подкармливая их вкусными и полезными лакомствами. Ведь забота о природе начинается с малого.