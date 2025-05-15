Экологическая акция «Сад памяти» пройдет в Химках 17 мая

Ежегодная международная акция «Сад памяти» стартует в Химках 17 мая. Участие в ней примут жители всех микрорайонов округа.

Участники акции посадят свыше 950 деревьев и 3,4 тысячи кустарников во всех уголках округа. Центральной локацией традиционно станет сквер Марии Рубцовой. Всех желающих ждут у дома № 4/1 по улице 9 Мая в 09:00.

Узнать о площадках проведения акции в разных микрорайонах, точках высадки деревьев и кустарников, а также времени проведения и условиях можно на сайте сад-памяти.рф.

Инструменты и посадочный материал участники получат сразу на месте. Высаживать будут липы, клены, рябины, дерны, вишни, пузыреплодники, кизильник, туи и сирень. Жителям выдадут лопаты, грабли и перчатки.

Напомним, что экологическая акция «Сад памяти» — часть национального проекта «Экология». Растения высаживают в память о 27 миллионах павших во времена Великой Отечественной войны.