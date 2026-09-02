Экологическая акция с участием школьников прошла в Раменском

Глава Раменского округа вместе с педагогами и учениками школы № 9 провел экологическую акцию в городском парке. Участники мероприятия высадили новые деревья, сделав вклад в озеленение родного города.

В рамках акции школьники посадили пять туй и шесть яблонь сорта «Ред Катти». В мероприятии приняли участие первоклассники 1 «М» класса и ученики 11-х классов.

Для ребят субботник стал не просто полезным делом на свежем воздухе, а возможностью оставить свой первый «зеленый след» в городе. Посаженные деревья будут расти вместе со школьниками и напоминать о важности бережного отношения к природе.

«Благодарю всех, кто сегодня был с нами: педагогов, родителей, волонтеров и, конечно, ребят — за энтузиазм, старание и искреннее желание помогать. Спасибо за вашу неравнодушную позицию! И здорово, что именно школьники становятся главными героями этого доброго дела», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Экологическая акция прошла в соответствии с распоряжением губернатора Московской области. Ее главная цель — увеличить количество зеленых насаждений и сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к окружающей среде.