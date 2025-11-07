Экологическая акция прошла во Фрязине

Округ стал центром экологической инициативы. В рамках масштабной акции по сбору вторсырья, удалось собрать большое количество материалов, предназначенных для дальнейшей переработки.

Мероприятие собрало 167 жителей округа и 29 волонтеров. Всего было собрано и подготовлено к переработке более 400 килограммов различных видов отходов. Среди собранного вторсырья были представлены разные виды отходов: макулатура, пластиковые изделия, металлические отходы и использованные батарейки. Организаторы и волонтеры не только помогали собирать отходы, но и активно взаимодействовали с жителями.

«Мы выражаем искреннюю благодарность всем жителям, принявшим участие в акции, за активность, неравнодушие и ответственный подход к вопросам экологии и подчеркиваем ключевую роль подобных мероприятий в формировании устойчивой экологической культуры среди населения», — сообщили организаторы.