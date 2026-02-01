Экологическая акция прошла в спортивном комплексе в Химках

В баскетбольном центре «Химки» прошла необычная экологическая акция, объединившая спорт и заботу об окружающей среде. Мероприятие, инициированное муниципальным депутатом, заслуженным работником физической культуры Валентином Герасимовым, было посвящено сбору пластиковой тары через специальные фандоматы.

Акция состоялась 29 января в рамках проекта «Чистая страна». Участники, среди которых были как активные жители, так и представители власти, сдавали бутылки в умный аппарат, установленный в холле спорткомплекса на ул. Кирова, 27. «Подобные акции — отличный способ напомнить о важности правильной утилизации. Когда полезные привычки становятся нормой, выигрывает весь город», — отметил Валентин Герасимов.

Фандоматы уже стали неотъемлемой частью городской среды Химок — они установлены во всех микрорайонах, в 10 школах и других социальных объектах. Сеть таких экопунктов, запущенная в Подмосковье компанией «РТ-Инвест» в 2021 году, постоянно расширяется: сегодня в области работает 567 аппаратов, охватывающих 38 округов. Собранное сырье не отправляется на полигоны, а перерабатывается в новые полезные изделия.

Как подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская, в Химках вопросам экологии уделяется пристальное внимание. Помимо фандоматов, в округе успешно развивается проект «Мегабак» для утилизации крупногабаритных отходов. Две такие площадки — в Новых Химках на ул. Машинцева и в микрорайоне Сходня на ул. Горького — позволяют жителям бесплатно сдавать стекло, пластик, макулатуру, металл, батарейки, одежду, технику и даже автомобильные покрышки.