Экологическая акция прошла в Щелкове

В округе прошел масштабный экологический марафон, объединивший сотни горожан в стремлении сделать свой округ чище. Площадка молодежного центра «Навигатор» превратилась в пункт сортировки, куда за один день более 200 человек доставили внушительный объем отходов — около 30 кубических метров пластика, стекла и бумаги.

Акция, организованная экологическим движением «Среда Роста», давно вышла за рамки обычного сбора мусора. В этот раз 20 волонтеров трудились над распределением сырья по 50 различным фракциям. Это позволяет отправить на переработку даже «сложные» виды отходов, которые обычно попадают на полигоны. Среди участников было много профессионалов. Наталья Хаустова, технолог-эколог по образованию, проживающая в Щелкове три года, пришла на акцию вместе с семьей. Она уверена, что раздельный сбор — это не хобби, а гражданская обязанность.

«Я принципиально практикую раздельный сбор, и это стало нормой для всех моих близких. Мы сами в ответе за чистоту нашей атмосферы и лесов. Такие акции — это инвестиция в здоровье будущих поколений», — подчеркнула Наталья Хаустова.

Организаторы отмечают, что с каждым месяцем количество участников растет, а культура обращения с отходами в округе выходит на новый уровень. Акция стала традиционной: ежемесячно волонтеры и неравнодушные жители встречаются по адресу: Щелково, улица Талсинская, дом № 64.