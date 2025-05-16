Экологическая акция прошла в Раменском

В округе прошла 174-я акция по раздельному сбору мусора. Около 140 человек активно поддержали инициативу, принеся вторсырье для дальнейшей переработки, а девять волонтеров оказали помощь участникам акции на местах.

Благодаря совместным усилиям удалось собрать и передать в центр «Собиратор» десятки мешков с различными видами вторсырья, включая макулатуру, металл, полиэтилен, пластиковые крышки и другие отходы. Кроме того, участники сдавали батарейки и диски, которые требуют специальной утилизации, чтобы предотвратить попадание вредных веществ в почву и воду.

После сортировки и подготовки в центре «Собиратор» собранные отходы будут отправлены на переработку на подмосковные заводы, где из них будут произведены новые товары, давая вторсырью вторую жизнь и сокращая потребность в использовании первичных ресурсов.