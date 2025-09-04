Экологическая акция прошла в Раменском

В округе прошла 181 акция по раздельному сбору отходов. В мероприятии приняло участие около 170 человек. Важную роль в организации и проведении акции сыграли эковолонтеры, которые помогали участникам сортировать собранное вторсырье.

Четырнадцать координаторов направляли и инструктировали участников, отвечая на их вопросы и обеспечивая бесперебойный процесс сортировки. В результате совместных усилий было собрано более десяти мешков пластика, около десяти мешков металла, один мешок «добрых крышечек», четыре мешка отслужившей бытовой техники и электроники и свыше 20 мешков макулатуры.

Кроме того, участники акции собрали разнообразные мелочи и редкие предметы, которые не принимаются в обычных пунктах приема вторсырья, такие как чеки, блистеры, диски, зубные щетки, пластиковые карты, трубочки, дозаторы и батарейки.

Все собранное вторсырье было направлено в специализированный центр «Собиратор». В этом центре отходы будут аккумулированы, спрессованы и подготовлены для дальнейшей переработки. Помимо экологической составляющей, акция по раздельному сбору отходов имела и социальный аспект. Оставшиеся после фримаркета вещи, которые были в хорошем состоянии и могли быть использованы повторно, были переданы в Церковь Покрова Божией Матери. Эти вещи будут переданы нуждающимся семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.