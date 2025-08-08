Экологическая акция прошла в Орехово-Зуеве

В округе прошла экоакция, организованная активистами движения «Ноль отходов». На парковке у местного торгового центра волонтеры собирали и сортировали бытовые отходы.

Все собранные отходы, пригодные для переработки, такие как бумажные втулки, крафт-бумага, картон и другие виды вторсырья, были отправлены в московский экоцентр «Сборка». Он специализируется на переработке и вторичном использовании различных материалов. Организаторы акции подчеркнули, что подобные инициативы играют важную роль в снижении негативного воздействия на окружающую среду и способствуют формированию культуры раздельного сбора мусора среди населения.

«Вы можете присоединиться к нашим мероприятиям или организовать подобную акцию в своем районе. Совместные усилия каждого из нас способны сделать мир чище и лучше», — добавили организаторы.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов, став первым регионом в стране, где каждый муниципалитет оснащен специализированными площадками с разноцветными баками для разных фракций мусора.