Экологическая акция прошла в Орехово-Зуеве

В округе прошла масштабная экологическая акция, объединившая более 70 местных жителей. Активисты организовали сбор вторсырья, чтобы популяризировать раздельный сбор отходов среди населения и привлечь внимание к вопросам экологии.

Для удобства участников была создана специальная площадка, куда каждый мог принести заранее отсортированные отходы. Принимались разные виды вторсырья: бумага, пластик, стекло, металлические изделия и упаковка формата тетрапак. В итоге общими усилиями собрали более 680 килограммов полезных фракций, которые теперь отправят на переработку.

Самую большую долю собранного материала составило стекло — 227 килограммов, второе место заняла пластмасса с 191 килограмм, а на третьем месте — 129 килограммов макулатуры. Также активисты собрали 98,5 килограммов металлолома и 16 килограммов упаковки тетрапак. Особое внимание привлекли так называемые «редкости» — это виды отходов, которые далеко не везде принимают, и их набралось 22 килограммов.

Организаторы подчеркивают, что такие мероприятия помогают улучшить экологическую ситуацию, снижая количество мусора, которое попадает на полигоны.