Экологическая акция прошла в Наро-Фоминске

19 мая в Наро-Фоминском городском округе прошла экологическая акция «Живая река». Участники очистили берег реки Нары от бытового мусора и крупногабаритных отходов.

К уборке присоединились ученики школы № 9, воспитанники школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и сотрудники завода «Турбодеталь» имени И. И. Соколовского. Совместными усилиями они привели в порядок прибрежную территорию и собрали десятки мешков мусора. В числе отходов оказались пластик, стекло, картон и остатки бытовых предметов.

Экологическая акция проводится в округе с 2017 года. Ее инициатором выступил коллектив ХК «Элинар», позднее к проекту подключились предприятия и образовательные учреждения. За каждым участником закреплен отдельный участок берега, который они регулярно приводят в порядок в течение сезона.

«Воспитание подрастающего поколения должно строиться на деле. Когда ребята сами участвуют в уборке и посадках, они по-другому относятся к природе», — сказала руководитель движения «Зеленый патруль» Елена Павицкая.

Эколог завода «Турбодеталь» Лилия Шипилина участвует в акции с момента ее основания. Ранее она выходила на уборки вместе с ребенком, а сейчас представляет предприятие. По ее словам, коллектив завода регулярно участвует в природоохранных проектах и считает это важной частью корпоративной культуры.

По итогам уборки участники собрали значительное количество отходов, включая старые мангалы, оставленные на берегу. После завершения работ школьникам вручили памятные сувениры.