Экологическая акция прошла в Наро-Фоминске

24 мая на территории школы № 1 в Наро-Фоминске прошла экологическая акция «100 га». Волонтеры, школьники и представители компании «Сибирское здоровье» высадили 30 кустов спиреи и 30 саженцев рябины.

Озеленение провели на территории школы после завершения капитального ремонта. Ранее здесь пришлось убрать старые деревья, поэтому участок нуждался в новых зеленых насаждениях. К акции присоединились сотрудники международной корпорации «Сибирское здоровье», волонтеры и представители экологического отдела администрации Наро-Фоминского городского округа.

Участниками высадки стали и ученики школы. Учитель начальных классов Татьяна Романова привела на акцию воспитанников из 3 «В» класса, которые входят в движение «Орлята России». По словам педагога, дети регулярно участвуют в экологических инициативах и помогают ухаживать за природой.

«Мы птиц кормим, за животными ухаживаем, деревья сажаем — важно с самого детства прививать детям любовь к природе», — рассказала Татьяна Романова.

Для школьников акция стала практическим занятием по экологии. Ребятам показали, как правильно высаживать деревья и ухаживать за ними. Также детям рассказали, почему важно сохранять зеленые зоны в городе и каким образом жители могут участвовать в благоустройстве.

Компания «Сибирское здоровье» уже не первый год поддерживает экологические проекты в округе. В 2025 году при ее участии в парке Победы появилась аллея Героев. Все высаженные тогда рябины прижились.

«Ни одна из тех рябин не погибла, за ними очень хорошо ухаживают сотрудники парка. Мы периодически приезжаем и наблюдаем за посадками», — отметила руководитель представительства компании в Наро-Фоминске Юлия Бубляева.

Акция «100 га» проходит в разных регионах страны. За время ее существования участники высадили почти 1,5 миллиона деревьев.