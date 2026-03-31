Экологическая акция прошла в Лесном городке в Одинцове

В Лесном городке провели акцию по раздельному сбору отходов с участием местных жителей. Участники сдали вторсырье, обменялись вещами и поддержали экологические инициативы.

В акции приняли участие 55 человек. Жители принесли различные виды отходов, которые затем отправили на переработку. В результате удалось собрать несколько машин вторсырья.

Одновременно работал фримаркет. Волонтеры организовали площадку для бесплатного обмена вещами. Участники принесли одежду и предметы быта, часть из которых сразу нашли новых владельцев. Всего собрали около 12 мешков вещей.

Оставшиеся предметы передали в экоцентр в Селятино. Там активисты распределяют их с учетом потребностей нуждающихся.

Организаторы отмечают рост интереса к таким инициативам.

«С каждым разом приходит все больше людей. Это говорит о том, что тема экологии становится ближе жителям», — рассказали волонтеры.

Акции в Лесном городке проходят на регулярной основе. Присоединиться к ним может любой желающий.