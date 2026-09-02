Экологическая акция прошла в Химках

В Химках в Яблоневом саду состоялась экологическая акция. Участники провели комплексную профилактику сада и обновили место для прогулок.

Акция прошла в рамках проекта «Чистый лес». Участники выполнили комплекс профилактических работ: очистили стволы деревьев от старых сухих сучьев и нанесли защитный слой побелки.

«Уход за деревьями — это залог долголетия нашего сада. Побелка — важный этап: она защищает кору от солнечных ожогов и вредителей. Удаляя старые ветки, мы оздоравливаем дерево и обеспечиваем безопасность отдыхающих. Такие акции помогают закрепить ответственное отношение к природе как норму городской среды», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Специалисты объяснили, что побелка решает сразу несколько задач. Белый цвет отражает солнечные лучи, что защищает кору от перегрева и растрескивания. Кроме того, используемый состав обладает антисептическими свойствами: он препятствует развитию грибковых заболеваний и создает барьер для насекомых, которые зимуют в складках коры. Благодаря таким мерам деревья лучше переносят перепады температур и сохраняют здоровье долгие годы.

«Химки славятся своими зелеными зонами, и наша общая задача — сохранить это наследие. Когда жители, общественные деятели и молодежь вместе выходят на такие субботники, формируется совершенно иное отношение к городу: то, во что вложен собственный труд, берегут гораздо сильнее», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что подобные экологические мероприятия в Химках проводят регулярно.