Экологическая акция прошла на берегах Репинских прудов в Коломне

Новый сезон масштабной экологической акции «Вода России» стартовал в стране. Субботники на берегах водоемов одновременно проходили в десяти регионах России, в том числе в Коломне.

Перед началом большого субботника состоялся телемост между Татарстаном и городами-участниками по всей стране. Алания, Самара, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие точки на карте России устроили своеобразную перекличку в прямом эфире и поприветствовали друг друга. Московскую область представляла Коломна. В этот день более 70 жителей и волонтеров собрались на берегу Репинских прудов, чтобы сделать эту прибрежную зону чище.

«Мне очень приятно, что в этой акции и вообще во всех наших экологических мероприятиях начинают участвовать и дети и, так сказать, наши пенсионеры, обычные граждане. Надо начинать с себя, и мы как администрация тоже начинаем с себя и своим примером пытаемся показать, что это очень важно», — отметил заместитель главы Коломны Роман Панчишный.

Напутствовав волонтеров, представители областной и городской власти тоже включились в работу. Вместе с ними берег начали приводить в порядок и местные жители, проявившие искреннюю заинтересованность в общем деле защиты окружающей среды. Меньше чем за час благодаря совместным усилиям мусор убрали, и берега Репинских прудов значительно преобразились.

Акция «Вода России» проводится уже 12-й год подряд, и Московская область остается ее неизменным участником.