Экологическая акция пройдет во Фрязине 25 октября

Во Дворце культуры «Исток» состоится акция «Отходы во благо», направленная на сбор и переработку вторичного сырья. Мероприятие запланировано на субботу, 25 октября, и начнется в 11 часов утра.

Организаторы подчеркнули важность подготовки отходов перед сдачей. Они рекомендуют отдавать предпочтение меньшему количеству фракций, однако особое внимание уделить качеству подготовки каждой партии материалов.

Среди принимаемых видов вторсырья: макулатура, включая упаковочную бумагу, картонные коробки и упаковки для яиц, полимерные изделия, пластиковые бутылки и прочие виды пластика, металлические предметы и алюминиевые банки, блистеры и чековые ленты, а также различные типы пластиковых пакетов и пленок.

Таким образом, каждый житель сможет внести вклад в улучшение экологии своего региона, отдав ненужные вещи на дальнейшую переработку. Место проведения мероприятия: улица Комсомольская, дом № 17, Дворец культуры «Исток». Участие в акции бесплатное.