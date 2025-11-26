Экологическая акция пройдет во Дворце культуры «Исток» 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, во Дворце культуры «Исток» будет организована специальная экологическая акция по сбору использованных лампочек и батареек для их дальнейшей переработки.

Эту инициативу анонсировала пресс-служба администрации округа, призывая всех неравнодушных принять участие. Многие привычные предметы быта, отслужив свой срок, становятся не просто мусором, а источником угрозы для природы и здоровья человека, если их утилизировать неправильно. Именно к таким предметам относятся энергосберегающие лампы и батарейки.

Пункт приема будет работать во Дворце культуры «Исток» по адресу: улица Комсомольская, 17 с 14:00 до 17:00. Вход на акцию свободный.

«Сделайте свой вклад в экологию уже сегодня. Вместе мы можем больше! Будущее нашей планеты начинается с наших повседневных решений и коллективных усилий. Эта акция — не только возможность избавиться от накопившихся опасных отходов, но и важный шаг к формированию культуры осознанного потребления и ответственного отношения к окружающей среде в нашем городе», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.