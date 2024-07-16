Акция «Экодвор» пройдет на Большевистской улице в Солнечногорске

Экологическая акция пройдет в Солнечногорске 19 июля. Площадка по сбору вторсырья и интерактивно-развлекательная программа «Экодвор» будут работать около дома № 2а на Большевистской улице.

«„Экодвор“ успешно проводится на территории городского округа Солнечногорск уже шестой год. Благодаря проекту все больше людей приобщаются к культуре обращения с твердыми коммунальными отходами, понимают важность сортировки и повторного использования сырья. Для привлечения большего числа заинтересованных жителей она сопровождается программой с разными развлекательными активностями для всей семьи», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Гости мероприятия смогут принять участие в экологическом квесте, играх, «Дармарке», мастер-классе по ушу и сделать аквагрим.

Можно будет сдать и пластиковые крышки для проекта «Добрые крышечки». Также на переработку принимают металл, макулатуру, твердый пластик, пакеты и пленку, батарейки, телефоны, наушники, упаковки TetraPak, чеки, вакуумные упаковки, пластиковые карты банков и магазинов, CD- и DVD-диски, блистерные упаковки от таблеток. Все вторсырье должно быть чистым и сухим.

Экологическая акция «Экодвор» проводится в Солнечногорске уже в 29-й раз. Организаторы и партнеры — администрация, совет депутатов и молодежный парламент городского округа Солнечногорск, региональный оператор «Экопромсервис», «Движение Первых», молодежные центры «Подсолнух» и «Возрождение», Благотворительный фонд помощи животным «Велес» и казачье общество «Ермак».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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