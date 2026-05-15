Экологическая акция пройдет в Сходненском лесничестве в Химках

16 мая в Химках проведут международную акцию «Сад памяти». Центральной площадкой в этом году станет территория Сходненского участкового лесничества, где жители высадят хвойные деревья и кустарники в память о героях Великой Отечественной войны.

Для участников подготовят молодые ели, сосны и декоративные кустарники, а также необходимый инвентарь для посадки. На площадке будут работать профессиональные лесничие. Они расскажут гостям о правилах высадки деревьев и покажут основные этапы ухода за саженцами.

Акция объединит жителей округа, волонтеров и представителей общественных организаций. После посадки деревьев для гостей организуют концертную программу под открытым небом и работу полевой кухни. Добраться до площадки можно будет на бесплатном трансфере от станции «Сходня».

«Акция „Сад памяти“ проходит в рамках национального проекта „Экология“ и проекта партии „Единая Россия“ „Историческая память“. Каждое высаженное дерево станет напоминанием о стойкости и мужестве поколения победителей», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

