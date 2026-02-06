Экологическая акция пройдет в Щелкове 15 февраля

15 февраля округ вновь присоединится к движению за чистоту Подмосковья. Жителей округа приглашают принять участие в традиционной экологической акции по сбору вторсырья, цель которой — сократить объемы мусора, вывозимого на полигоны, и дать вторую жизнь использованным материалам.

Акция будет организована на базе молодежного центра «Навигатор» по адресу: улица Талсинская, вл. 64. Прием отходов пройдет в течение двух часов — с 12:00 до 14:00.

Инициаторами мероприятия выступают волонтеры объединения «Среда Роста» при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сбор будет осуществляться в соответствии со стандартами центра «Собиратор».

Стекло принимается в полном объеме. Пленки и пакеты в этот раз можно не разделять по видам — их следует сложить в один общий мешок вместе с композитными материалами.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул значимость подобных инициатив.

«Просветительская работа и формирование экологических привычек у жителей — наш безусловный приоритет. Именно благодаря активности граждан и таким локальным акциям мы планомерно движемся к достижению глобальных экологических целей региона», — отметил Игорь Даниленко.

Участникам напоминают, что некоторые виды отходов не подлежат приему. В список «запрещенки» входят батарейки, изделия из ПВХ, CD-диски, кассовые чеки, строительный мусор и полистирол с наклейками.