Экологическая акция пройдет в Пушкино 21 сентября

Жителей округа приглашают принять участие в масштабной экологической акции, призванной вдохнуть новую жизнь в старые вещи и сократить количество отходов. Каждый желающий сможет внести свой вклад в защиту окружающей среды, посетив пункт приема вторсырья.

«Приносите накопившуюся макулатуру, пластиковые бутылки и изделия, а также металлический лом — все это отправится на переработку, избежав печальной участи оказаться на свалке и получив шанс стать полезным сырьем для новых товаров. Кульминацией экологического дня станет „дармарка“ — уникальная ярмарка бесплатного обмена!», — сообщили организаторы акции.

Это возможность избавиться ненужных вещей, подарив им вторую жизнь в новом доме. Организаторы уверены, что «дармарка» — это не только шанс сэкономить и освободить пространство, но и эффективный способ сократить потребление природных ресурсов, затрачиваемых на производство, упаковку и транспортировку новых товаров.

Принимаются чистые вещи: одежда и обувь, книги, настольные игры, материалы для творчества и рукоделия, украшения, посуда, предметы интерьера, сумки, головные уборы и другие аксессуары. Главное условие — вещь должна быть пригодна для дальнейшего использования. Все, что не найдет новых хозяев, будет отсортировано: пригодные для использования вещи передадут в благотворительные организации, а непригодные отправятся на специализированные предприятия для переработки и утилизации.

Экологическая акция пройдет в воскресенье, 21 сентября, с 12:00 до 14:00.