Экологическая акция пройдет на территории карьера в Лосино-Петровском 9 августа

В администрации Лосино-Петровского прошло очередное оперативное совещание. На встрече обсудили подготовку домов к осенне-зимнему периоду, а также проведение экологической акции на территории карьера «Орловский» 9 августа.

Водный объект играет большую роль в экологии Лосино-Петровского. Жителей приглашают присоединиться к мероприятию, чтобы вместе очистить прибрежную зону карьера от мусора. Во время субботника для участников проведут культурно-развлекательную программу.

Также на встрече заслушали доклад о подготовке к осенне-зимнему периоду и рассмотрели рейтинг муниципальной Управляющей компании «ХТУ», ее задолженность перед ресурсоснабжающей организацией и региональным оператором «Хартия».

Отметим, что управляющие компании оценивают по следующим критериям: организация работы в Единой Диспетчерской Службе, отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, полнота размещения информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, наличие аварийно-диспетчерской службы и общедомовых приборов учета, количество жалоб по содержанию контейнерных площадок и предписаний органа государственного жилищного надзора или их отсутствие. Сумма всех этих показателей влияет на качество содержания многоквартирных домов.

Также с представителями управляющих компаний обсудили проблемы организации и проведения электронных собраний собственников жилья и наметили планы по их решению.