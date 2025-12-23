Экологическая акция пройдет 28 декабря во Фрязине

Завершающим аккордом экологической активности 2025 года станет акция по раздельному сбору мусора, запланированная на 28 декабря во Фрязине. Организацией мероприятия занимается команда активных волонтеров совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Пункт приема расположится рядом с пунктом проката Фрязинского лесопарка. Программа акции расширила перечень принимаемых материалов, включив помимо традиционных позиций такие категории, как: макулатура и картонные коробки, упаковочный материал тетрапак, пластик различного типа, металлические изделия и элементы бытовой техники, специальные категории вроде блистеров от лекарственных препаратов, кассовых чеков и других видов упаковки, трудных для утилизации обычными способами.

«Чтобы облегчить процесс переработки и сделать акцию максимально эффективной, гражданам рекомендуют предварительно подготовить мусор следующим образом: очистить материалы от загрязнений и остатков продуктов питания, просушить все, что подлежит сдаче, а также разделить вторичное сырье по соответствующим группам», — сообщили организаторы.

Акция пройдет по адресу: проспект Мира, земельный участок 2В. Время работы пункта приема — с 11:00 до 13:00.