Экологическую акцию провели вблизи базы отдыха «Любляна» в Егорьевске

На территории Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес», рядом с базой отдыха «Любляна», прошла экологическая акция «Чистый лес». Цель мероприятия — улучшить санитарное состояние лесного фонда.

Более ста человек приняли участие в акции. Вместе им удалось собрать более четырех кубометров бытовых отходов. Одновременно специалисты лесного хозяйства очистили территорию от неликвидной древесины.

Теперь территория лесного массива возле популярного места отдыха стала чище и уютнее для посетителей.

Каждый год экологическая акция «Чистый лес» объединяет жителей, волонтеров и специалистов лесного хозяйства. Все вместе они работают над сохранением природного богатства и поддержанием порядка на лесных территориях.