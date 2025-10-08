Экологическая акция по высадке краснокнижного растения прошла в Воскресенске

В окрестностях села Ашитково городского округа Воскресенск прошла необычная экологическая акция по высадке родиолы розовой. Инициатором мероприятия выступил Николай Пеньков, основатель «Парка пчел Губино», который уже более восьми лет занимается пчеловодством и одновременно выращивает редкие виды растений.

«Корень родиолы — одно из лучших природных средств для восстановления пчел после укусов клещей, — отметил Пенков. — Мы нарезаем корни кольцами и раскладываем их на рамках; пчелы становятся заметно бодрее». С сотрудниками Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева пчеловод освоил особенности культивации этого редкого растения.

По словам Пенкова, некоторые растения он использует в пчеловодстве: например, ночную фиалку — в воск, а родиолу розовую — для оздоровления ульев.

В «Парке пчел» сейчас ежегодно высаживают более 2,5 тысячи кустиков родиолы. Два года назад здесь получили самоплодную гибридную форму, что позволило увеличить посадочный материал. Появившиеся излишки растений начали возвращать в естественную среду — в ближайшие леса.

По результатам пробных посадок Пенков и команда убедились, что родиола хорошо приживается в местных лесных массивах, и надеются восстановить ее популяцию в Московской области.

В акции участвовали учащиеся движения «Движение первых» из школы «Траектория успеха», сотрудники Культурно‑досугового центра во главе с директором Ольгой Акимовой, а также участковый инспектор по охране леса Виноградовского филиала «Мособллес» Юрий Абмосов.