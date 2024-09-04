Экологическая акция по высадке деревьев пройдет в Балашихе 13 сентября

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет в Кучинском лесничестве 13 сентября. Центральная площадка расположится в Балашихе в 15 километрах от МКАД.

В Комлесхозе региона отметили, что добраться до места проведения акции можно как на личном, так и общественном транспорте. С Курского вокзала ходят электрички до ж/д станции «Железнодорожная». Участникам акции нужен выход к Лесопарковой улице — оттуда будут следовать бесплатные автобусы.

Сбор участников запланирован на 09:00, к посадке деревьев приступят в 10:00. Посадочный материал и инвентарь будут выдавать на месте.

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