Экологическая акция по уходу за каштанами прошла в Воскресенске

Традиционное мероприятие под названием «Каштаны Докторова» ежегодно проводится в Воскресенске. Посаженные по инициативе легендарного директора химкомбината Николая Докторова на улице Победы деревья стали одной из визитных карточек города.

В экологической акции, направленной на сохранение и заботу о каштанах улицы Победы, которую провели в память об одной из ярчайших и значимых личностей в истории Воскресенска, участвовали глава округа секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Дмитрий Трушков и работники крупнейшего предприятия муниципалитета.

«Николай Иванович — один из отцов-основателей нашего прекрасного города. Каштаны, посаженные по его инициативе, до сих пор радуют наших жителей», — отметил Алексей Малкин. Он поблагодарил организаторов и участников акции за заботу об окружающей среде и за вклад в сохранение исторического наследия городского округа.