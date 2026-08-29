Экологическая акция по уходу за яблоневым садом прошла в Химках

В Химках в рамках партийного проекта «Чистый лес» состоялась экологическая акция по уходу за Яблоневым садом. Представители местного отделения «Единой России», активисты «Молодой Гвардии», лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов и неравнодушные жители провели побелку деревьев и удаление старых засохших веток.

Мероприятие было организовано при координации исполнительного секретаря местного отделения партии Ильи Матвейчука. Участники акции очистили территорию сада и выполнили комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями. Побелка деревьев защищает кору от солнечных ожогов и перепадов температур, а также служит профилактикой грибковых заболеваний и вредителей. Удаление сухих веток предотвращает угрозу для людей и способствует сохранению здоровья деревьев.

Депутат Совета депутатов Химок Ирина Спирина отметила: «Уход за деревьями — не разовая уборка, а системная работа: побелка защищает от вредителей и перепадов температур, а удаление сухих веток предотвращает угрозу для людей и сохраняет здоровье насаждений. Такие акции помогают привести территорию в порядок и закрепить эти практики как норму городской среды».

Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия формируют ответственное отношение к озеленению и демонстрируют эффективность совместных усилий по благоустройству общественных пространств. В Химках системная работа по уходу за зелеными насаждениями продолжается, привлекая все больше участников.